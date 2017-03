သင္႔ ခ်စ္သူမိန္းကေလးဟာ လိင္ကိစၥအေတြ႔အၾကံဳ ရွိျပီးသူလားဆိုတာ သိေစနိုင္မယ္႔ အခ်က္

ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ

အေမး – က်မတုိ႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္မွာ ျပႆနာတစ္ခု တက္ေနပါတယ္ရွင့္။ က်မက အခုအသက္၂၃ ႏွစ္ရွိပါျပီရွင့္။ က်မတုိ႔ မိန္းကေလး သဘာဝအရ ေယာက္်ားေလးနဲ႔ စျပီး ေနတဲ့ေန႔မွာ ေသြးက်ရမယ္လုိ႔ က်မအမ်ိဴးသားက ေျပာပါတယ္။ က်မ အဲလိုေသြးမက်ဘူးတဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မကို အပ်ိဳ မစစ္ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ျပီးေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔ ဘာလုပ္ခဲ့လဲဆုိျပီး ေန႔စဥ္ အဲဒါကုိပဲ ျပႆနာလုပ္ေနပါတယ္။ အမွန္တကယ္ကုိ က်မသူနဲ႔မရခင္ ဘယ္သူနဲ႔မွ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ကုိ ေျပာျပေတာ့လဲ သူကက်မကို မယံုေပးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္မ်ား က်မ သူမ်ားေတြနဲ႔ မတူပဲ ခုလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနရသလဲ ဆိုတာကို က်မအမ်ိဳးသား ယံုေအာင္က်မမွာ ေဆးပညာ ဗဟုသုတ မရွိတဲ့အတြက္ က်မတုိ႔ကုိ ကူညီေပးပါလုိ႔ ေတာင္းခံပါရေစရွင့္။

အေျဖ – “Medico-legal cases ေဆးပညာနဲ႔ မႈခင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြါးမႈ” ေတြမွာ သံုးႏိုင္တဲ့ Virginity of female မိန္းကေလး အပ်ိဳစစ္ပါတယ္လို႔ သက္ေသျပဘို႔ရာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့အခ်က္ (၈) ခ်က္ရွိတယ္။

1. Breasts of virgin အပ်ိဳစစ္တေယာက္ရ့ဲ ရင္သားေတြဟာ လံုးဝန္းျပီး တင္းေနမယ္။ အလံုးတခုကို ထက္ျခမ္း ျခမ္းထားလိုရွိတယ္။ ႏို႔သီးထိပ္ဖ်ားကလဲ ဖြံ႔ထြားမႈ မျပည့္စံုေသးဘူး။ ႏို႔ထိပ္အေရာင္ရင့္ အဝိုင္း အေရာင္က အသားျဖဴသူေတြမွာ ပန္းေရာင္၊ အသားေရာင္ သိပ္မျဖဴရင္ ညိဳတိုတို၊ ဒါမွမဟုတ္ အသားနက္ရင္ မဲေနမယ္။

2. Labia majora မ-အဂၤါႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးဟာ ထူမယ္၊ တင္းတင္းရင္းရင္း ရွိတယ္၊ ဆန္႔ႏိုင္-က်ံဳ႕ႏိုင္စြမ္း ရွိမယ္။ ေဘးအနားသတ္က လံုးဝန္းတယ္။ ဘယ္နဲ႔ညာ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြက (ဗဂ်ိဳင္းနား) အဝကို လံုးဝ ဖံုးထားေနမယ္။

3. Labia minora မ-အဂၤါႏႈတ္ခမ္းသား အေသးဟာ ေသးငယ္တယ္၊ ပါးလ်ျပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းမယ္။ ထိကိုင္ရင္ အာရံုခံအသိ သိပ္မ်ားတယ္။ အေရာင္ႏုမယ္။ သူ႔ကို မ-အဂၤါႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးကဖံုးထားမယ္။ (အေရာင္ ပိုရင့္သူေတြလဲ ရွိတယ္။ လိုတာထက္ ပိုရွည္-ပိုၾကီးေနသူေတြလဲ ရွိတယ္။ “Labia မ-အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသား လွဘို႔လိုသလား” ကို ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။)

4. Clitoris မ-အစိဟာ ေသးငယ္ျပီး ပန္းေရာင္ရွိမယ္။ သူ႔ကို မ-အဂၤါႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးကေန ဖံုးအုပ္ေနမယ္။ (အေရာင္က တသမတ္တည္း မဟုတ္ပါ။ အရြယ္အစားကလဲ သိသာသူရွိသလို ေသးငယ္သူလဲ ရွိတယ္။ တေယာက္တည္းမွာ ဆက္ဆံမႈအၾကိမ္ မ်ားရင္မ်ားသလို၊ အသက္ရရင္ရသလို ပိုၾကီးလာမယ္။ ေဟာ္မုန္း ေရာဂါ ရွိရင္ က်ားအဂၤါလို ျဖစ္ေနမယ္။)

5. Vaginal opening ဗဂ်ိဳင္းနား အေပါက္ဝအက်ယ္ဟာ ၁ဝ ႏွစ္သမီးအရြယ္မွာ လက္သန္းထိပ္ ေလာက္သာ ဝင္လိုရမယ္။ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးဆိုရင္ လက္တေခ်ာင္းစာလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ ရာသီေသြး ဆင္းတဲ့ အလုပ္ကိုသာ တာဝန္ထမ္းရဘူးေသးတယ္။

6. Vagina ဗဂ်ိဳင္းနား-လိႈင္ေခါင္းဟာ တင္းၾကပ္ေနမယ္။ က်ဥ္းတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ ၾကမ္းတမ္းေနမယ္။ အေပါက္ဝနဲ႔ သားအိမ္အဝၾကား အကြာအေဝးက တိုတိုေလးဘဲ ရွိမယ္။ ၾကြက္သားနဲ႔ အရြတ္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ ထားတာမို႔ ဆန္႔ႏိုင္-က်ံဳ႕ႏိုင္၊ က်ဥ္းႏိုင္-က်ယ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို တခါမွ မလုပ္ဘူးေသးဘဲ အရိုင္းသက္သက္ ျဖစ္ေနမယ္။ ေသြးမဆံုးခင္အထိ အရည္ရွိေနလို႔ အျမဲတန္းလို စိုစြပ္ေနတယ္။ စိုစြပ္မႈ မ်ားေနခ်ိန္မွာ ထိုးသြင္းမႈကို ပိုျပီး ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစမယ္။)

7. Hymen အပ်ိဳေမွးဟာ အေရျပား-အႏုစား ျဖစ္တယ္။ ဗဂ်ိဳင္းနားအဝကို ဖံုးေနတယ္။ ၁ မီလီမီတာ ထူတယ္။ အလည္ေနရာက ပိုပါးတယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ အေပါက္ငယ္ငယ္ေလးသာ ရွိမယ္။ အေပါက္ပံုစံက မတူၾက ဘူး။ ေဒါင္လိုက္၊ အဝိုင္း၊ လျခမ္းပံု၊ အနားမညီမညာ ရွိမယ္။ ဒီပံုစံအားလံုးက ပံုမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ (တကယ္လို႔ ထိခိုက္မႈ၊ ထိုးသြင္းမႈ၊ ဆက္ဆံမႈ တခုခုရွိရင္ စုပ္ျပဲသြားမယ္။ စုပ္ျပဲမႈကလဲ ဒဏ္အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ဒဏ္ျပင္းတာ၊ ထိုးသြင္းတဲ့အရာ ၾကီးတာ၊ ထိုးသြင္းမႈ အရွိန္-အၾကိမ္ေတြ အေပၚ မူတည္တယ္။ စုတ္ျပဲခ်ိန္မွာ နာမယ္။ ဒဏ္တူတာျဖစ္ေပမဲ့ အနာခံႏိုင္စြမ္း မတူၾကဘူး။ အေတာ္မ်ားမ်ား အပ်ိဳေလးေတြ ပဌမအၾကိမ္ ဆက္ဆံရင္ မ်က္ရည္က်တဲ့အထိ နာတယ္။ ေသြးထြက္မယ္။ တကယ္လို႔ ေသးတာ၊ နည္းတာနဲ႔သာ ၾကံဳဘူးထားရာကေန ပိုၾကီးတာ၊ ပိုမ်ားတာနဲ႔ေတြ႔ရင္ နဲနဲသာနာမယ္၊ နဲနာသာ ေသြးထြက္မယ္၊ ေသြးမထြက္ တာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။)

8. Fourchette commissure မ-အဂၤါႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးႏွစ္ခု ေအာက္ဖက္မွာ ဆံုတဲ့ေနရာကို ေခၚတယ္။ ဒီ အေရျပား-အႏုစားေလးက စုပ္ျပဲမသြားေသးဘဲ မိေမြတိုင္း ရွိေနရတယ္။ (ဒီအခ်က္က Hymen အပ်ိဳေမွးလို အေရးပါေပမဲ့ လူေျပာ သိပ္မမ်ားဘူး။ ေမြးလမ္းကေန ကေလး မေမြးဘူးသူတိုင္း တင္းတင္းရင္းရင္း ရွိေနတယ္။)

အပ်ိဳစစ္ပါတယ္လို႔ သက္ေသျပဘို႔ရာ “အသံုးျပဳႏိုင္တယ္” လို႔ ေျပာတာဟာ ဒါနဲ႔ မကုိက္ရင္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဘယ္သူက အဆံုးအျဖတ္ကို ေပးမွာလဲ။ ျမန္မာျပည္ တရားခြင္မွာ ဆရာဝန္ေတြက (သိရ သေလာက္ေတာ့) ထြက္ခ်က္ မေပးရပါ။ ခင္ပြန္းေလာင္းက ထည့္စဥ္းစားႏိုင္ေပမဲ့ ကံေသကမၼ ေျပာမရလို႔ ခြ်င္းခ်က္ ထားသင့္တယ္။ ဒီလို အဆံုးအျဖတ္မ်ိဳးဟာ မိန္းကေလးတေယာက္ရ့ဲ တကယ့္ ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အစစ္ျဖစ္တယ္။ ကံဆိုးသူေတြမွာ ဒီဝိေသသဟာ (ေမးတဲ့သူလို) တကယ့္ျပႆနာ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။

Definitions of virginity loss အပ်ိဳရည္ပ်က္ျခင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား “Virginity (ဗာဂ်င္နတီ) အပ်ိဳစစ္” ဆိုတာ Sexual intercourse လိင္ဆက္ဆံမႈ တခါမွမရွိေသးတာကို ေခၚတယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈဆိုတာ အစဥ္အလာ လက္ခံထားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ Vaginal penetration with penis (ဗဂ်ိဳင္းနား) ထဲကို က်ား-လိင္အဂ္ါ ထိုးသြင္းနည္းနဲ႔ ဆက္ဆံတာကို အလိုတူျဖစ္ျဖစ္၊ အလိုမတူျဖစ္ျဖစ္ အနည္းဆံုးတၾကိမ္ ရွိဘူးတာကို ေခၚတယ္။ “Vagina-virginity (ဗဂ်ိဳင္းနား) က (ဗားဂ်င္း) ျဖစ္တယ္” လို႔ အတိအက်ေခၚတယ္။ ေမးဘို႔ လိုေသးတာက ပါးစပ္ သံုးနည္း တခုထဲသာ ရွိဘူးတာလား၊ စအိုနည္းတခုတည္းဆိုလဲ ထည့္ရမွာဘဲ။ ေယာက္်ားနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ Lesbians မိန္းကေလးခ်င္း ျဖစ္ျဖစ္ (မာစတာေဘးရွင္း) လုပ္ဘူးတာလား။ ဒီအမ်ိဳး အစားေတြသာ ရွိတာကို “Physiological virginity ဇီဝကမၼ-အပ်ိဳစစ္” လို႔ ေခၚတယ္။ (မာစတာေဘးရွင္း) မွာလဲ ဗဂ်ိဳင္းနားထဲကို ထိုးသြင္းဘူးတာက ဘာနဲ႔လဲ။ ဥပမာ Dildo ေခၚတဲ့ က်ား-လိင္အဂၤါအတုကို ထည့္သြင္းဘူးတာ၊ ကိုယ္တိုင္ လက္နဲ႔သာ (မာစတာေဘးရွင္း) လုပ္တာလား။ ၂ မ်ိဳးလံုးကိုလဲ အပ်ိဳရည္ပ်က္စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းေလ့ မရွိပါ။

အေမရိကားမွာ ၁၉၉ဝ ေနာက္ပိုင္း “Technically virgin နည္းလမ္းအရ ေျပာရရင္ အပ်ိဳပါဘဲ” ဆိုတဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္က ေခတ္စားလာတယ္။ သမားရိုးက် လိင္ဆက္ဆံမႈေတာ့ မျပဳဘူး၊ တျခားနည္းနဲ႔သာ သာယာမႈ ရွာတာပါလို႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေလာက္သာ လုပ္တာမို႔ က်မလဲ အပ်ိဳစာရင္း ဝင္ပါတယ္လို႔ ေျပာတာကို Virginity pledges ေခၚတယ္။ (ေယးလ္) တကၠသိုလ္က ပညာရွင္ Peter Bearman နဲ႔ Hannah Brueckner တို႔က အဲလို အပ်ိဳစာရင္း ဝင္ပါတယ္လို႔ ေျပာထားသူေတြကို ေနာက္ ၅ ႏွစ္ေနေတာ့ ဆန္းစစ္တဲ့အခါ (STDs) လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ႏွဳန္းက အဲလို မေျပာသူေတြနဲ႔ အတူတူဘဲ ရွိၾကတာ ေတြ႔ရ တယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲလဲ အထက္ကေရးခဲ့တဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ ပ်က္ယြင္း ေနႏိုင္တယ္။ ဥပမာ စက္ဘီးစီးတာ၊ ျမင္းစီးတာ၊ အားကစား ျပင္းျပင္းထံထံ လုပ္တာ၊ ဂြ်မ္းဘားကစားတာေတြ ပါတယ္။ ဒီလိုေၾကာင့္ အပ်ိဳေမွး ေပါက္ျပဲမယ္ဆိုရင္ မိန္းကေလး ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ စုပ္ျပဲသြားခဲ့တာကို သိခ်င္မွသိမယ္။ ဒီမိန္းကေလးမ်ိဳးဟာ တကယ္တန္း ေယာက္်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ ပဌမဆံုးအၾကိမ္မွာ ေသြးထြက္ခ်င္မွ ထြက္မယ္။ ဒါမ်ိဳးကို အပ်ိဳရည္ပ်က္ယြင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္တာ တရားပါသလား။ ထင္ျမင္ခ်က္တခုက မိန္းကေလး ေမြးကတည္းက အပ်ိဳေမွး ပါမလာေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဒီေထာက္ျပခ်က္ဟာ မမွန္ပါ၊ မိန္းကေလးတိုင္းမွာ ေမြးကတည္းက အပ်ိဳေမွးဟာ လံုေလာက္ေအာင္ ရွိေနႏိုင္တဲ့ အက်န္ အၾကြင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ Imperforate hymen အပ်ိဳေမွး ေပါက္မေနတာသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနသူတိုင္းကိုေတာ့ Hymenotomy လုပ္ေပးရမယ္။ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဘယ္နည္းနဲ႔ ေပါက္ သြားသြား Hymenorrhaphy or Hymenoplasty ခြဲစိတ္နည္းနဲ႔ ျပဳျပင္ၾကျပီးသကာလ “Born again virginity ျပန္လည္ရွင္လာေသာ အပ်ိဳျဖစ္ျခင္း” လို႔ ေခၚၾကတယ္။ မိန္းကေလးတေယာက္မွာ ေယာက္်ားနဲ႔ ပထမဆံုး လိင္ဆက္ဆံမႈရွိသြားျပီဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ားစုမွာ “ပုဂၢိဳလ္ေရး သမိုင္းမွတ္တိုင္တရပ္” လို႔ အေလးအနက္ သေဘာထားၾကတယ္။ ဘာအဓိပၸါယ္ ေဆာင္ပါ သလဲ။ Saving oneself ကိုယ့္အပ်ိဳရည္ကို ထိန္းထားႏိုင္စြမ္းရွိသူ။ Losing one’s virginity ကိုယ့္အပ်ိဳဘဝကို ေပးအပ္လိုက္သူ။ Taking someone’s virginity အပ်ိဳရည္ဘဝတခုကို ရယူလိုက္သူ။ Deflowering ပန္းေကာင္း အညြန္႔ခ်ိဳးျခင္း စသျဖင့္ သံုးစြဲၾကတယ္။ ဒီလိုျဖစ္သြားသူတေယာက္ဟာ “ျဖဴစင္မႈ၊ တည္ၾကည္မႈ၊ သန္႔စဥ္မႈ ကုန္ဆံုးသြားျပီ” လို႔ တခ်ိဳ႕က ဆိုၾကတယ္။ ဘာသာေရးတခ်ိဳ႕ကလဲ အဲလိုယူတာဘဲ။ တခ်ိဳ႕အသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာ အပ်ိဳစစ္ျဖစ္ျခင္းကို “ဂုဏ္တရပ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အသက္နဲ႔လဲျပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမဲ့ ကိုယ္ပိုင္တန္ဘိုးတရပ္” လို႔ ယူဆၾကတယ္။ မိန္းမအဂၤါထဲကို Tampon, Menstrual cup လို ရာသီ လာတဲ့အခါ သံုးတဲ့ပစၥည္း ထည့္သြင္းတာအျပင္ Medical examinations မ်ိဳးပြါးလမ္းေၾကာင္းထဲ လက္-ကရိယာ ထည့္ျပီး ေဆးစစ္တာကိုပါ တခ်ိဳ႕က လက္သင့္မခံခ်င္ၾကဘူး။ ဒီအခ်က္ကိုေတာ့ သေဘာမတူပါ။ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေမြးကာစ မိန္းကေလး ၂ ေယာက္ထက္မနည္း ေမြးကတည္းက (ဗဂ်ိဳင္းနား) ပိတ္ေနတာကို မိဘေတြကသိလို႔ လာျပတယ္။ ထံုေဆးေလးနဲ႔ အေပါက္ငယ္ေလး လုပ္ေပးလိုက္တယ္။ ဒီမိန္းကေလးေတြကို ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာဝန္က သူမ်ားမေျပာပါ။ မိဘေတြကလဲ သူတို႔သမီးေလးေတြ ဒီလို လုပ္ထားတယ္လို႔ ေျပာမယ္ မထင္ပါ။ ဒီေတာ့ မိန္းကေလးေတြ ကိုယ္တိုင္လဲ သိႏိုင္ၾကမယ္ မဟုတ္ပါ။ တျခားမွာလဲ ဒီလို လုပ္ထားသူေတြ ရွိပါမယ္။ ေဖါက္ေပးလိုက္တာက လိုတာထက္ က်ယ္သြားရင္ ဒီမိန္းကေလးမ်ိဳး မဂၤလာဦးမွာ နာတာ၊ ေသြးထြက္တာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အခ်ိန္တန္ေပမဲ့ ရာသီမလာႏိုင္လို႔ အပ်ိဳေမွး အေပါက္ပိတ္တာကို ခြဲစိတ္ေပးရင္လဲ ဒီလိုဘဲရွိမယ္။ အပ်ိဳျဖစ္ျခင္းရဲ႕ တန္ဘိုးကို ေငြေၾကးနဲ႔ျဖတ္တာဟာ ကိုယ္ခႏၶာကိုရင္းျပီး စီးပြါးရွာတဲ့ေနရာမွာ သိသာတယ္။ အပ်ိဳမဟုတ္သူ တေယာက္ရ့ဲ တညတာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အပ်ိဳတေယာက္ကို အနည္းဆံုး (၁ဝ) ဆ ထားေလ့ရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ တညဟာ တဘဝတာ ျပီးဆံုးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ (ေဂးရွား) မယ္ေလးေတြရ့ဲ အပ်ိဳဘဝကို Mizuage ေခၚတဲ့ ပြဲလမ္းသဘင္မွာ (ေလာ့ဒ္) ေတြက ရယူခြင့္ရွိတယ္။ ပိုက္ဆံေပးရင္ေတာ့ ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတာလဲရွိသတဲ့။ ပုဂံေခတ္ဦး အရည္းၾကီးေတြလဲ ဒီသေဘာ လုပ္ခဲ့ၾက တယ္။ ေစတနာနဲ႔ ပညာေပးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ဘုရင္အေနာ္ရထာ ေက်းဇူးနဲ႔ ပန္းဦးလႊတ္တဲ့ အက်င့္ေပ်ာက္ကြယ္ေစခဲ့တယ္။ Proof of virginity အပ်ိဳစစ္ သက္ေသခံခ်က္ တခ်ိဳ႕အသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာ သတို႔သမီးဘက္က အပ်ိဳစစ္ပါတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပႏိုင္ဘို႔ လိုတယ္။ Intact hymen အပ်ိဳေမွးရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ Certificate of virginity ဆရာဝန္ ေထာက္ခံခ်က္ လိုတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အပ်ိဳေမွးေပါက္သြားလို႔ ထြက္တဲ့ေသြး Nuptial blood-spotted bed sheet အိပ္ယာခင္းမွာ ေသြးစြန္းတာ ျပရတယ္။ Virginity test ဆိုတာလဲ ရွိပါတယ္။ အပ်ိဳေမွးကို စစ္ေဆးတာပါဘဲ။ မတိက်ဘူးလို႔ အျငင္းပြါးၾကပါတယ္။ ၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ ေန႔က AI လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ၾကီးက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္တာလို႔ ေထာက္ျပဘူးတယ္။ ၂ဝ၁၁ အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ စစ္တပ္ကေန အဓမၼျပဳက်င့္ခံရတယ္လို႔ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကို ထိန္းသိမ္း ထားတံုးမွာ Virginity test လုပ္ခဲ့တာကို ဝန္ခံျပီး ၂၇-၁၂၂ဝ၁၁ မွာ ဒီလိုလုပ္တာကို အစိုးရက တားျမစ္လိုက္ပါတယ္။ ျဗိတိန္မွာလဲ လုပ္ဘူးေသးတယ္။ Fiancee visa သတို႔သမီးေလာင္း (ဗီဇာ) လို႔ ေခၚတယ္။ ၁၉၇၉ ဇႏၷဝါရီလထဲမွာ မဂၤလာေဆာင္ဘို႔ ဝင္လာသူ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို Virginity test လုပ္ေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျပင္လိုက္ပါတယ္။ အိႏၵိယမွာလဲ အဓမၼ က်င့္ခံရပါတယ္လို႔ ေျပာသူတိုင္းကို ဒီလိုေဆးစစ္တာမ်ိဳး ၂၉-၁-၂ဝ၁၂ ေန႔အထိ လုပ္ခဲ့တယ္။ အပ်ိဳေမွးစစ္တာအျပင္ Laxity of vaginal muscles ဗဂ်ိဳင္းနား ၾကြက္သားေတြ တင္းမာမႈအေျခအေနကို လက္ ၂ ေခ်ာင္းစမ္းသပ္နည္းနဲ႔ လုပ္တယ္။ ရုပ္ရွင္တကားမွာ ပါတယ္။ဒီနည္းက တိက်မႈ မရွိတာ ကိုလဲ ျငင္းၾကပါတယ္။ အာဖရိက ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ ငယ္ငယ္ကေလးကတည္းက မ-အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးႏွစ္ခုကို ဆြဲခ်ဳပ္ေပးတာကို Infibulation ေခၚတယ္။ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ခ်ဳပ္ၾကိဳး အစစ္ခံၾကရတယ္။ ဒီအေလ့အက်င့္မ်ိဳးေတြကို ေခတ္မီသူေတြက ရႈတ္ခ်ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ဝဝ၄ မွာ (ဇင္ဘာေဘြ) ေခါင္းေဆာင္တဦးက ဒီလိုလုပ္တာေၾကာင့္ HIV ကူးစက္တာကို သက္သာေစတယ္လို႔ ေျပာေတာ့ မျငင္းႏိုင္ၾကဘူး။ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုဟာ ေယာက္်ားနဲ႔ ပထမဆံုး လိင္ဆက္ဆံရင္ – အပ်ိဳေမွးေပါက္သြားလို႔ ေသြးထြက္မယ္၊ ၁-၃ ရက္အထိ နည္းနည္းထြက္မယ္။ – မ-အဂၤါ ဖူးေရာင္ေနမယ္၊ ၁-၃ ရက္ၾကာ နာေနမယ္။ – ၃ ရက္ထက္ ပိုၾကာေနရင္၊ ေသြးဆင္းတာလဲ မ်ားမယ္ဆိုရင္ ဆရာဝန္ျပပါ။ “Romantic love စိတ္လႈတ္ရွားမႈက ရတဲ့အခ်စ္ နဲ႔ Sexual jealousy လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သဝန္တိုမႈဟာ Universal features of human relationships ေနရာတကာမွာ မွန္ကန္တဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရး ျဖစ္တယ္” လို႔ ဆိုရွယ္-စိတၲေဗဒ ပညာရွင္ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။