ေမာ္လျမိဳင္မွာ ဒီပံုကုိ ရိုက္တုန္းက ေတာ္ေတာ္ အသက္ရူက်ပ္ ရင္ထဲေအာင့္ခဲ့ရသလို သူ ဘယ္လုိမ်ား ခံစားေနရမလဲဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ရင္ထဲ ေတာ္ေတာ္ နာက်င္မိတယ္ … ဘယ္လို စိတ္ထားနဲ႔ လုပ္ရက္တာလဲ …. လိမ္ေမာ္သီး ၂လံုး ခိုးစားလို႔ဆိုတဲ့ စြတ္ဆြဲခ်က္နဲ႔ အတူ ေရေႏြး နဲ႔ေလာင္းခံရတဲ့ ၁၄နွစ္ရြယ္ကေလးမေလး … ၃နွစ္အတြင္း အရိုက္ခံထားရတဲ့ ဒါဏ္ရာေတြ ထင္းမီးနဲ႔ အထိုးခံ ဒါဏ္ရာေတြ တကိုယ္လံဳးမွာ ပလာဗြ … ဦးေခါင္းခြံက ကိုင္ၾကည့္တဲ့အ ခါမွာ ခ်ိဳင့္ခိ်ဳင့္ဝင္ေနျပီး ေရတင္းေနတဲ့ ဗူစီေပါင္းလိုမ်ိဳး ဒီဒါဏ္ရာေတြ ေပးခဲ့တဲ့ အိမ္ရွင္ကေတာ့ အာမခံရနိုင္တဲ့ ပုဒ္မမ်ိဳးနဲ႔ပဲ တရားဆြဲခံရျပီး အခုေတာ့ အိမ္ေရာင္းထြက္ေျပးဖို႔ လုပ္ေနျပီ …

ရေႏြးပူေလာင္းတယ္ ေရေႏြးပူနာကို ရိုက္တယ္.. အခ်င္းခ်င္း ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္တဲ့အထိရိုက္ခိုင္းတယ္.. ရိုက္ၿပီး ျဖစ္လာတဲ့အနာေတြေပၚကို ငရုတ္သီးမႈန္႔ေတြပြတ္တယ္.. လစာလည္းမေပးဘဲ ညီအစ္မ ၂ ေယာက္ကို ႏွိပ္စက္ထားတာ.. အခု တရားစဲြေတာ့က်ေတာ့ ကေလးသူငယ္အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ မစဲြထားဘူး.. ကေလးသူငယ္ ညွင္းပမ္းနွိပ္စက္တဲ့ ဥပေဒက မထြက္ေသးဘူးလို႔ေျပာတဲ့ ရဲေတြေကာ … အဲ့ဥပေဒရွိလားလို႔ မသိတဲ့ လူမူဝန္ထမ္းေတြကိုေကာ အံျသမိတယ္ ..

က်မ ခဏခဏ ေျပာပါတယ္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမွျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့ စကားကို ျပန္ၾကားေယာင္မိလဲ အခုထိ ေငြမ်ား တရားနုိင္ေနတုန္းပါပဲ … ဒါေတြ ဒီတိုင္းလႊတ္ေပးထားေတာ့မွာလား အမွန္တရား အတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ ဥပေဒ အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္လာပါေစ …

တရားရံုးထဲမွာ ေတာင္ တရားခြင္ကိုဲ ဝင္နားေထာင္ဖို႔ေတာင္ တာဝန္အရ ပိတ္တာပါ မဆိုင္တဲ့သူေတြ အျပင္ထြက္ပါ

တရားခံဖက္ကလူေတြ လိုက္ စိတ္အေနွာက္အယွက္ေပးေနတုန္းပဲ

This photo taken on February 13, 2017 shows 14-year old Khin Khin Tun with deep scars on her back that Mawlamyine, some 300 kms south east of Yangon. Khin Khin Tun’s back is a patchwork of burns, searing memories she says from here When the employer poured two flasks of boiling water over here flesh – one for each orange she was accused of stealing.